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В Самарской области эксперты работают над стратегией социального развития региона

1 августа 2025 15:59
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Более 80 экспертов социальной сферы обсудили перспективы развития отрасли.

Более 80 экспертов социальной сферы обсудили перспективы развития отрасли. В регионе идёт активная подготовка Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Особое внимание уделяется межведомственному подходу в решении социальных вопросов для оказания комплексной помощи гражданам и семьям.

В начале мероприятия рассмотрели успешные практики социального обслуживания. Своим опытом поделилась Мария Подопригора, методист Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа: «Сегодня людям в трудной жизненной ситуации часто требуется помощь сразу нескольких ведомств. Мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, когда помощь нужна не только в оформлении пособий, выплат, но и, например, в переговорах с работодателем, чтобы он установил индивидуальный трудовой график для мамы, которая одна воспитывает ребенка-инвалида».

«Нами накоплен определённый опыт в решении проблем, которые требуют комплексного взаимодействия, сотрудничества. Современные проблемы людей требуют объединённых усилий различных служб», - подчеркнула директор Дворца ветеранов г.о. Самара Ольга Баранова.  

В обсуждении участвовали как опытные специалисты, так и молодые сотрудники, представители научных и образовательных организаций, некоммерческого сектора.

«Такие сессии — это уникальная возможность для специалистов погрузиться в новые технологии и методы работы. Межведомственный комплексный подход позволяет находить решение даже в самых сложных ситуациях и выстраивать индивидуальный вектор помощи каждому человеку», — отметила министр социально-демографической и семейной политики региона Оксана Щербицкая.

На стратегической сессии участники работали в группах, разрабатывая конкретные предложения для включения в Стратегию-2036.
Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев подчёркивал, что при активном участии жителей уже разработаны среднесрочные программные документы, включая пятилетнюю программу развития области. Однако региону необходима долгосрочная стратегия. 

«Живое общение и командная работа — ключ к решению социальных задач! Мы не просто обсуждаем проблемы, а сразу находим рабочие решения для их практической реализации», — сказал Александр Постников, директор Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа.

Стратегические сессии охватывают все ключевые направления экономики и социальной сферы, помогая выработать эффективные решения для развития региона.

 

Фото предоставлено Комплексным центром социального обслуживания Самарского округа

Теги: Самара

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