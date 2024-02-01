В Самарской области экопарк с маламутами вошел в число лучших туристических проектов

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Экопарк в селе Задельном у поселка Прибрежный уже стал победителем регионального этапа всероссийской премии "Бизнес-успех" в номинации "Лучший туристический проект".

В маламут-центре проживает 86 собак. У каждой, как и полагается, своя работа. Пока одни катают детей в упряжке, другие общаются с людьми в контактном вольере. У хвостатых строгий режим дня. Все по расписанию - прием пищи, игры, "работа". К каждому животному - особый подход, признаются специалисты.



Экопарк уже победил в региональном этапе национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Лучший туристический проект". Церемония награждения прошла в рамках первого дня работы форума "Мой бизнес 63. Точки опоры" (12+). Он организован областным министерством экономического развития.



Соревнование прошло в 63-м регионе уже во второй раз. В этом году поступило 212 заявок. Победители представят губернию на федеральном уровне, пишет Сова.