В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье

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В этом году в Самарской области новое жилье получат 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество новоселов растет с каждым годом. Для сравнения, в 2020 году их было чуть менее 600 человек. Всего же за несколько лет свои квартиры получили более 4000 человек.

Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на особом контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, – часть стратегии лидерства главы региона. Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. «Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах», - подчеркнул в своем Послании Дмитрий Азаров.

В 2021 году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в регионе предусмотрено более 900 млн. рублей, большая часть из них – средства областной казны. Деньги на покупку квартир распределены в 37 муниципальных образований. Жилье приобретают как на первичном рынке с чистовой отделкой, так и на вторичном. При этом площадь квартира по нормативу должна быть не менее 33 квадратных метров.

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях или в приемных семьях. Такое право наступает с 18 лет. Обеспечить жильем на данный момент необходимо около 2900 человек.

В этом году в Ставропольском районе ключи от собственных новых квартир получили 12 ребят. Среди них – молодая семья Усовых. До этого Анастасии вместе с супругом жилье приходилось снимать. «Когда получила ключи, зашла, удивилась, что ремонт хороший, и кухня большая. Мы вот уже переехали в квартиру жить. Обустраиваемся потихоньку. Вот на днях должны диван привезти. Недавно сыну исполнился годик, новая квартира для нашей семьи стала настоящим подарком», - признается молодая мама.

Анастасии всего двадцать лет, в раннем детстве она осталась без попечения родителей. Всю жизнь ее воспитывала бабушка. Сейчас девушка замужем. Учится в Тольяттинском индустриально - педагогическом колледже на строителя.

«Детей-сирот мы ставим на учет по достижению 14-тилетнего возраста. И по достижению ими 18-летия мы начинаем работать с ними в плане обеспечения жилым помещением. Квартиры приобретаются за счет субвенций, который нам дает областной и федеральный бюджеты», - рассказывает ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ставропольского района Ольга Дюжайкина.

За последние годы в Ставропольском районе свое жилье получили почти 40 ребят из числа детей-сирот.