В Самарской области число региональных фейков выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом

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Во всех федеральных округах страны увеличилось количество региональных фейковых инфоповодов в 2023 году. По сравнению с прошлым годом рост их составил 78%. В недостоверных сообщениях чаще всего говорилось о мобилизации, о беспилотниках и о диверсантах в приграничных регионах. Эксперты обсудили ситуацию в современных медиа на международном форуме «Диалог о фейках», организатором которого выступила АНО «Диалог Регионы».

«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России, - отмечает генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. - Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения — угрозу жизнедеятельности граждан».

Лидерами по количеству ложных новостей стали ЮФО и ЦФО. По словам экспертов, это логично, так как эти регионы находятся на границе, а потому информационная война там ведется более интенсивно. Но и другие территории подвергаются распространению недостоверной информации. Так, согласно данным единой системы противодействия распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы», в Самарской области в 2023 году зафиксировано 22 фейка, в прошлом году их было 14.

«ЦУР совместно с региональным правительством ведет работу по выявлению фейков и не дает вводить в заблуждение жителей, - говорит руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - По сравнению с прошлым годом число недостоверных инфоповодов в Самарской области выросло в полтора раза. Чаще всего они касались темы СВО, но были и недостоверные новости о различных ЧП регионального масштаба. На поверку они оказались ложью. Благодаря серьезной аналитической работе, все «злые двойники» новостей оперативно фиксируются и опровергаются. Главная задача – не дать недостоверной информации из социальных сетей широко распространиться».

Оперативные опровержения фейков готовились ЦУР совместно с министерствами, муниципалитетами, военкоматами и при необходимости с правоохранительными органами.