В Самарской области будет создан центр контроля за нарушителями масочного режима

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В Самарской области планируется создать контрольно-распределительный центр обработки материалов о привлечении к административной ответственности лиц, не соблюдающих коронавирусные ограничения, в том числе масочный режим. Это обсуждалось в понедельник 9 августа в ходе очередного заседания регионального штаба по предотвращению распространения COVID-19.

Центр должен помочь упорядочить и контролировать работу с нарушителями. Напомним, протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ составляют сотрудники правоохранительных органов, а также представители органов местного самоуправления, а наказание по ним затем назначают суды.

Так, к примеру, в ходе рейдов, проведенных недавно в Самаре, были выявлены нарушения и со стороны покупателей, и со стороны работников в магазинах крупнейших продуктовых сетей. Теперь там проводят служебные проверки, дополнительный инструктаж, а сотрудников ждут дисциплинарные взыскания.

Также в ходе заседания стало известно, что в регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом во всех возрастных группах. Исключение на прошлой неделе - дети в возрасте до одного года. В ковидных госпиталях Самарской области свободны 10% коек - в стационарах сегодня проходят лечение 3402 человека с COVID-19 и подозрением на заражение, пишет Самру.ру.