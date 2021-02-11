В Самарской области адвокаты выступили за легализацию гражданских браков

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Узаконить брачные отношения без похода в ЗАГС периодически предлагают депутаты Государственной Думы, но пока дальше инициатив дело не дошло, почему нужна легализация свободных отношений – в студии ГТРК «Самара» рассказали адвокаты Алексей Кокин и Сергей Мирзоян.

В существующем семейном кодексе правовые отношения гражданских браков никак не регулируются. Отсутствие штампа в паспорте упрощает раздел имущества и детей при разводе. Потому что каждый остаётся при своём, с чем пришёл, с тем и ушел. Адвокаты говорят, что нужны законы, которые смогли бы защитить в таком «браке» слабых, как правило, это женщины и дети.

"Ситуация, в которой оказались дети и «супруги» в гражданском браке, они оказываются не защищены ни законом, ни правом", - комментирует Алексей Кокин.

Пока в незарегистрированной «семье» царит взаимопонимание, правовые вопросы решать не приходится, но в случае развода или же смерти одного из гражданских супругов – можно остаться ни с чем. Как рассказывают адвокаты, бывают случаи, когда после десятилетий отношений и совместно нажитого имущества, после смерти одного из супругов другой остаётся ни с чем, потому что появляются правовые наследники.

Легализация гражданских браков и определение для них законных «правил игры» позволит защитить слабых и придаст уверенности в отношениях.