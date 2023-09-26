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В Самарской области 8887 семей распорядились материнским капиталом через банки, осуществляющие обмен данными с Отделением СФР по Самарской области. С апреля 2020 года были заключены соглашения между фондом и кредитными организациями для установления информационного взаимодействия. На сегодняшний день такие соглашения заключены между Отделением СФР по Самарской области и 21 банком.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств (наиболее востребованное у семей направление программы) можно непосредственно в банке, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на его погашение или уплату первого взноса. Таким образом, владельцу сертификата необходимо обратиться только в банк, вместо двух отдельных обращений в кредитную организацию и Отделение СФР по Самарской области.

Заявления и сопутствующая документация направляется банками в Отделение СФР по Самарской области через электронные каналы.

На регулярной основе Отделение СФР по Самарской области заключает новые соглашения об обмене данными с кредитными организациями, чтобы информировать ещё больше родителей о доступных и удобных путях использования материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Материнский капитал может быть использован на улучшение жилищных условий после того, как ребёнку, с появлением которого возникло право на получение дополнительных государственных льгот, исполнится три года. Исключение составляют случаи, когда средства направляются на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае материнский капитал может быть использован сразу же после рождения ребенка, появление которого даёт право на получение дополнительных государственных льгот.

С полным перечнем кредитных организаций, с которыми СФР осуществляет информационное взаимодействие в рамках оказания государственной услуги по распоряжению средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (https://clck.ru/35P4y2).