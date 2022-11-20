В Самарской области 21 и 22 ноября не будет работать радио и ТВ

143

В Самарской области 21 и 22 ноября не будет работать ТВ. Об этом сообщили в РТРС-Самара.

Такие временные ограничения телерадиовещания связаны с проведением профилактических работ, требующих отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Известно, что все отключения трансляции согласованы с вещателями.

В понедельник, 21 ноября, с 9.00 до 13.00 радио и ТВ будет отключено в Самаре, Жигулёвске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице.

В тот же день с 9.00 до 13.00 пройдут профилактические работы на ЦЗС, что повлечет временное отключения сигнала на территории всей Самарской области.

Во вторник, 22 ноября, без ТВ и радио с 10.00 до 16.00 останутся жители Кинель-Черкасс, пишет ГТРК Самара.