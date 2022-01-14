В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели

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По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» в пятницу​, 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели. На востоке Самарской области количество осадков достигнет значения сильные.

За минувшие сутки​ максимальные осадки в виде снега выпали в г.о. Самара (9 мм), г.о. Сызрань (7 мм), м.р. Безенчукский (7 мм), г.о. Тольятти (5 мм), м.р. Волжский (4 мм), м.р. Челно-Вершинский (4 мм).​

Дорожные службы Самарской области мобилизовались для борьбы с последствиями снегопада, обрушившегося на регион. В ночь с 13 на 14 января, на региональных дорогах велись работы по очистке проезжей части.​ В районах, на трассах работало 219 единиц специализированной техники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.

В Самаре, на основных городских магистралях: Московском шоссе, мостовом переходе Кировский, Ново-Садовой было задействовано 130 единиц спецтехники.​ Велись работы по очистке проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вывозу снега.​ Проезжую часть обрабатывали песко-соляной смесью.

МЧС России по Самарской области рекомендует:​ в условиях снегопада​ быть​ особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!​ Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Если снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

Фото: горадминистрация