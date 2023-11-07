В Самарской области 14-летний подросток планировал взорвать школу

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Целый арсенал изъяли у сызранского школьника правоохранители. 6 бутылок «коктейля Молотова», 3 литра ацетона, олифу, алюминиевую пудру, аммиачную селитра и серу 14-летний мальчик приготовил, чтобы взорвать школу, пишет ГТРК Самара.

Школьник во время опроса признался, что собирался свести счеты с одноклассниками и с учителями. Его попытку взрыва пресекли сотрудники ФСБ. Как следствие, преступление было пресечено на этапе подготовки.

«СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту)», - поделился информацией в своем telegram-канале депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.