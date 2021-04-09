В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях

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В Самаре в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос организованы тематические мероприятия как в онлайн, так и офлайн форматах. Участниками акций, посвященной знаменательной дате, стали общеобразовательные учреждения и учреждения допобразования, библиотеки, музеи.

Так, 9 апреля, в модельной библиотеке №8 МБУК г.о. Самара «СМИБС» прошла познавательно-дискуссионная программа «История развития космических технологий. Ракетно-космический центр «Прогресс». Прошлое, настоящее, будущее», посвященная Дню космонавтики.

В рамках дискуссионной программы ведущий научный сотрудник Ракетно-космического центра «Прогресс» Алексей Сочивко рассказал школьникам старших классов и студентам колледжей о развитии космонавтики, технологиях, которые применяют в космическом машиностроении, ответил на вопросы ребят.

После дискуссии участники мероприятия посетили мобильный планетарий, где им были продемонстрированы фильмы про космос.

Также в здании библиотеки открылась тематическая выставка «Ю. Гагарин. Звёздный полёт», посвящённая событиям из жизни первого космонавта планеты и его историческому полёту на космическом корабле «Восток». В выставочной экспозиции судьба Юрия Гагарина представлена в неразрывной связи с этапами развития ракетно-космической отрасли, и её достижениями.