В Самарской филармонии возник спор из-за буфета

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Завсегдатаи Самарской филармонии могут лишиться возможности перекусить в антракте или перед концертом, если администрация культурного учреждения не сумеет урегулировать спор с собственником зрительского буфета.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, филармония была закрыта или не работала в полную силу, а арендованное под кафе помещение простаивало. Лишившись доходов, оператор буфета теперь пытается добиться в суде снижения размера арендной платы.

С иском в арбитражный суд обратилось ООО «Гермес», которое последние три года арендует в Самарской государственной филармонии помещение под буфет.

Компания требует снизить ей размер арендной платы на период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции: в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года – на 70% от основной арендной платы, в период с 1 января 2021 года по настоящее время – на 50%. Также ООО «Гермес» просит изменить условия договора аренды нежилого помещения путем внесения дополнительного пункта, содержащего механизм предоставления рассрочки арендной платы.

Следующее заседание по делу назначено на 20 января 2022 года.

Из-за угрозы распространения COVID-19 государственным учреждениям культуры в числе первых пришлось ограничить работу и приостановить допуск посетителей на свои площадки. В числе таких организаций оказалась и Самарская государственная филармония.

Несколько месяцев филармония вообще была закрыта. Соответственно, буфет также был закрыт и не функционировал на протяжении всего этого периода, а ООО «Гермес» не могло пользоваться арендованным помещением.

А когда филармония вновь открылась, то все равно не могла полноценно работать, а лишь с ограничениями – весь прошлый год культурное учреждение работало при 50-процентной загрузке.

Но если государственным учреждениям культуры Самарской области готовы оказать поддержку региональные власти, то коммерческим структурам их выпадающие из-за ограничений доходы не компенсирует никто.

Все, на что могут рассчитывать владельцы буфета в филармонии, это отсрочка по уплате арендных платежей или снижение их размера. Юристы поясняют: все арендаторы, которые не могли пользоваться помещениями из-за режима повышенной готовности, вправе требовать снижения размера арендной платы, пишет Обозрение.

«Размер арендной платы снижается с момента, когда пользоваться имуществом стало невозможно. Если работу парикмахерских запретили с марта 2020 года, то требовать снижения платежей арендатор может также с марта 2020 года.

При этом стороны договора должны сами решить, на какую сумму снизятся платежи. Если стороны не договорятся, суд должен исходить из размера, на который обычно снижается арендная плата в сложившейся ситуации», — объясняет юрист Руслан Руднев.