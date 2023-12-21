В самарских торговых комплексах прошли благотворительные елки и кинопоказы

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В преддверии Нового года в торговом комплексе ТК "Амбар" и аутлет молле LETOUT прошло сразу несколько благотворительных мероприятий, организованных для детей-сирот и детей из семей участников СВО.

Дети поучаствовали в театрализованном представлении и загадали самые заветные желания Деду Морозу, а после, их ждали показ фильма «По щучьему велению», посещение Самарского океанариума, парка развлечений Western park и батутного центра Jangle park.

В завершение мероприятий все дети получили новогодние подарки и конечно, же много позитивных эмоций.