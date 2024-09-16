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Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.
В Самаре состоялся областной туристский фестиваль «Туриада»
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В Самаре состоялся областной туристский фестиваль «Туриада»

16 сентября 2024 17:35
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Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.

14 и 15 сентября в Самаре на территории лыжной базы «Чайка» состоялся областной туристский фестиваль «Туриада». Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.

Спортсмены были поделены по возрастным группам – 8-13 лет, 14-15 лет, 16-21 год. Они соревновались в различных дисциплинах спортивного туризма: на пешеходной дистанции лично и в связке, на средствах передвижения (велотуризм), на горной дистанции. Также состоялись соревнования по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-выбор и конкурс по вязанию туристических узлов.

После окончания спортивной и конкурсной программы состоялось награждение победителей и призеров в каждом виде программы в каждой возрастной группе. Лауреатами фестиваля стали свыше 100 участников.

«В Самарской области ежегодно улучшается спортивная инфраструктура, на территории подведомственного учреждения минспорта спортивной школы «Чайка» создана одна из лучших в ПФО баз для подготовки команды по спортивному туризму. В 2024 году сборная нашей области стала бронзовым призером спортивной программы «Туриады» ПФО. Уверена, что успехи нас ждут и в дальнейшем», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Областная «Туриада» является отборочным этапом на окружной фестиваль. Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» проходит ежегодно под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В нем принимают участие спортсмены 16-25 лет из регионов ПФО и соседних округов. Итоговое мероприятие по традиции проводится летом в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

Проведение массовых соревнований по спортивному туризму вовлекает население в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Для улучшения доступности для населения занятий физкультурой и спортом в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта».

 

 

Фото: Федерация спортивного туризма Самарской области

Теги: Самара

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