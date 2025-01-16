В Самаре состоится открытие авторской выставки фотокорреспондента Олега Ракшина «Хроники войны»

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17 января в 11:00 в Доме журналиста состоится открытие авторской выставки фотокорреспондента Олега Ракшина «Хроники войны». (16+)

На выставке будут представлены репортажные снимки, сделанные Олегом Ракшиным в условиях боевых действий.

Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию». Проводится при поддержке Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, Дома офицеров Самарского гарнизона.

Олег Ракшин – фотограф и кинодокументалист, лауреат международных кинофестивалей. В марте 2023-го года подписал контракт с МО РФ, старшина отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. За время службы награждён медалями «За спасение погибавших», «За боевые отличия», бригадными знаком особого отличия «Александрийский крест» и медалью «За отличия».

Олег Ракшин – автор известного фотопроекта «Лица армии», в рамках которого фотограф запечатлел бойцов 15-ой Александрийской бригады «Черные гусары».

Фотопроект «Хроники войны» – логическое продолжение первой портретной серии. Важно не только рассказать о героях, творящих историю в зоне проведения спецоперации, но и показать зарисовки войны и жизни в зоне боевых действий.

На открытии выставки выступят спикеры:

– Галина Щерба, руководитель киностудии «Самаравоенфильм» Дома офицеров Самарского гарнизона, администратор канала гвардейский Александрийский бригады «Чёрные гусары»,

– Владимир Марин, руководитель регионального отделения Народного фронта в Самарской области.

Возрастные ограничения: 16 +

Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России