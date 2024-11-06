В Самаре состоится областной физкультурно-спортивный фестиваль "Самара. Фиджитал. ГТО"

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В воскресенье, 24 ноября, в Самаре в "МТЛ Арене" состоится областной физкультурно-спортивный фестиваль "Самара. Фиджитал. ГТО".



Соревнования командные. К участию допускаются жители Самарской области в возрасте от 18 до 59 лет при наличии медицинского допуска, по 4 человека в команде, не менее двух мужчин и не менее одной женщины в составе.



В спортивной программе:



Counter-Strike 2;

лазертаг;

эстафета "Гонка ГТО".



Эстафета включает этапы: прыжок в длину, отжимания, пресс, рывок гири 16 кг для мужчин и жим гантелями 5 кг вверх с плеч сидя для женщин.



Также пройдут командные соревнования по перетягиванию каната.



Победители и призеры будут награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами, всем участникам фестиваля вручается сувенирная продукция министерства спорта.



Предварительные заявки на участие принимаются до 11 ноября по адресу: gaugto-ct@mail.ru с пометкой "Заявка на участие в фестивале". Форма заявки и все подробности - по ссылке.

Фото: минспорта СО