 В Самаре пройдет фестиваль трудовых коллективов

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В субботу, 23 апреля, во Дворце спорта легкой атлетики (г. Самара, ул. Физкультурная, 101) состоится фестиваль трудовых коллективов.



Мероприятие проводится согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта Самарской области на 2022 год. Цель проведения фестиваля – привлечение экономически активного населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом.



В фестивале примут участие команды, составленные из работников предприятий, организаций, учреждений и государственных гражданских и муниципальных служащих. В составе каждой команды выступит 4 человека: по 2 мужчин и 2 женщины, в возрасте от 20 до 49 лет. Спортивная программа фестиваля включает соревнования по многоборью ГТО и эстафету «Гонка ГТО».



По итогам фестиваля подсчитывается личное первенство в многоборье ГТО и командное первенство в «Гонке ГТО», по сумме занятых мест подсчитывается общий командный зачет. Победители и призеры награждаются кубками, дипломами, медалями, победители командного зачета – ценными призами министерства спорта Самарской области.



Предварительные заявки от организаций: gaugto-ct@mail.ru в срок до 11 апреля.



Положение о фестивале здесь.

Фото: минспорт СО