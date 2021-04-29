Я нашел ошибку
Главные новости:
По статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.
Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 
Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.
График работы пунктов вакцинации в праздничные дни
«РКС-Самара» в мае начинает масштабную проверку частного сектора Октябрьского района на предмет незаконных подключений к водопроводу и канализации.
«РКС-Самара»: Ни одно незаконное подключение к водопроводу не останется без внимания
С начала 2021 года территориальными налоговыми органами Самарской области проведено около 60 проверок.
УФНС СО напоминает о необходимости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
Желание РФ быть в добрых отношениях не хотят воспринимать ни в США, ни в Европе.
Песков: Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией
На особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
В Самаре продолжается ежедневный мониторинг торговых объектов   
По окончании праздничных богослужений к пяти самарским храмам будут поданы дополнительные автобусы.
В Пасхальную ночь к  самарским храмам подадут дополнительные автобусы
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.94
-0.02
EUR 90.43
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре продолжается ежедневный мониторинг торговых объектов   

29 апреля 2021 14:51
89
На особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

В преддверии традиционных майских выходных в Самаре на особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в период риска заражения коронавирусной инфекцией.

Проверка касается объектов торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы – от магазина формата «у дома» до крупных торговых центров и пунктов общественного питания.

На территории Красноглинского района с начала действия режима повышенной готовности выявлено 190 нарушений. Все материалы направляются в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для составления протокола и принятия решения.

Как сообщил заместитель главы Красноглинского внутригородского района Самары Александр Малышев, чаще всего нарушения касаются несоблюдения масочного режима сотрудниками торговых объектов - маска обязательно должна закрывать нос. Помимо этого, проверяющие бригады в ходе мониторинга следят за соблюдением социальной дистанции, наличием информации на входе о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, смотрят журнал учета санитарной обработки помещений и контактных поверхностей, также обращают внимание на ежедневный учет температуры персонала.

«На сегодняшний день есть информация, что уполномоченными органами на нарушителей наложены штрафы в размере более 3 миллионов рублей. Отмечу, что основная масса нарушений была выявлена в самом начале пандемии – в день фиксировали несколько нарушений, сейчас – гораздо меньше. Радует, что предприниматели осознают степень ответственности и риска заражения коронавирусной инфекцией, относятся с пониманием и заботой не только к своим сотрудникам, но и к посетителям», - отмечает Александр Малышев.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ходе очередного рейда в одном из крупнейших торговых центров в Красноглинском районе не выявлено нарушений: предприниматели торгового центра относятся к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер ответственно.

 

Фото: администрация Самары

Теги: масочный режим мониторинг

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта.
26 апреля 2021, 16:11
В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта. Общество
536
В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
154
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
233
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
259
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
183
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
165
Весь список