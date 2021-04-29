В Самаре продолжается ежедневный мониторинг торговых объектов   

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В преддверии традиционных майских выходных в Самаре на особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в период риска заражения коронавирусной инфекцией.

Проверка касается объектов торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы – от магазина формата «у дома» до крупных торговых центров и пунктов общественного питания.

На территории Красноглинского района с начала действия режима повышенной готовности выявлено 190 нарушений. Все материалы направляются в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для составления протокола и принятия решения.

Как сообщил заместитель главы Красноглинского внутригородского района Самары Александр Малышев, чаще всего нарушения касаются несоблюдения масочного режима сотрудниками торговых объектов - маска обязательно должна закрывать нос. Помимо этого, проверяющие бригады в ходе мониторинга следят за соблюдением социальной дистанции, наличием информации на входе о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, смотрят журнал учета санитарной обработки помещений и контактных поверхностей, также обращают внимание на ежедневный учет температуры персонала.

«На сегодняшний день есть информация, что уполномоченными органами на нарушителей наложены штрафы в размере более 3 миллионов рублей. Отмечу, что основная масса нарушений была выявлена в самом начале пандемии – в день фиксировали несколько нарушений, сейчас – гораздо меньше. Радует, что предприниматели осознают степень ответственности и риска заражения коронавирусной инфекцией, относятся с пониманием и заботой не только к своим сотрудникам, но и к посетителям», - отмечает Александр Малышев.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ходе очередного рейда в одном из крупнейших торговых центров в Красноглинском районе не выявлено нарушений: предприниматели торгового центра относятся к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер ответственно.

Фото: администрация Самары