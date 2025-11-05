Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
В Самаре ограничат движения транспорта 6 и 7 ноября

5 ноября 2025 10:13
373
В связи с проведением Парада Памяти и выставки военно-исторической техники.

Областная Госавтоинспекция информирует о временном ограничение движения транспортных средств 6 и 7 ноября.

В историческом центре Самары движение транспорта, включая общественный, будет временно скорректировано в связи с проведением Парада Памяти и выставки военно-исторической техники.

С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября будет ограничено движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Красноармейской, от ул. Чапаевской до ул. Самарской; 
- по нечетной стороне ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; 
- по ул. Вилоновской, от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Молодогвардейской, от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

На период с 06:00 6 ноября до 17:00 7 ноября на вышеуказанных участках улиц, а также по ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, и по ул. Галактионовской, от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской, будет действовать запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств, средства индивидуальной мобильности – не исключение.

Ограничительные меры не распространяются лишь на следующие виды транспорта:

- спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;
- машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области;
 - городской наземный электрический транспорт.

Автобусы, работающие на маршрутах №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226, с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября поедут по скорректированным трассам.

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
883
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
731
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1574
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
881
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
765
