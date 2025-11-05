В Самаре ограничат движения транспорта 6 и 7 ноября

373

Областная Госавтоинспекция информирует о временном ограничение движения транспортных средств 6 и 7 ноября.

В историческом центре Самары движение транспорта, включая общественный, будет временно скорректировано в связи с проведением Парада Памяти и выставки военно-исторической техники.

С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября будет ограничено движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Красноармейской, от ул. Чапаевской до ул. Самарской;

- по нечетной стороне ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- по ул. Вилоновской, от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Молодогвардейской, от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

На период с 06:00 6 ноября до 17:00 7 ноября на вышеуказанных участках улиц, а также по ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, и по ул. Галактионовской, от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской, будет действовать запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств, средства индивидуальной мобильности – не исключение.

Ограничительные меры не распространяются лишь на следующие виды транспорта:

- спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;

- машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области;

- городской наземный электрический транспорт.

Автобусы, работающие на маршрутах №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226, с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября поедут по скорректированным трассам.