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В Самаре женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

20 января 2023 09:43
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В Самаре женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

После ковида женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны сослуживцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары с опытом работы.

Самарцев, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 7%, со стороны коллег — 11%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 9%, со стороны сослуживцев — 14%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 5 и 7% соответственно.

2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах в целом по стране было меньше. 

Время проведения: 10—18 января 2023 года

Теги: Опрос

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