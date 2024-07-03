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В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной

3 июля 2024 10:10
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В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные мужчины и женщины из города.

В Самаре женщины чаще, чем мужчины, склонны верить в возможность дружбы представителей разных полов (66% против 62% соответственно). Мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда.

О наличии друзей среди мужчин рассказали 66% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 58%.

В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

Время проведения: 20—28 июня 2024 года

Теги: Опрос

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