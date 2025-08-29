В Самаре железнодорожников оштрафовали за жару в вагоне

109

В Железнодорожном районном суде Самары рассмотрели иск в отношении представителей АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»). Причиной тяжбы стала жалоба пассажирки поезда Лоо — Ижевск.

«Жительница Удмуртии следовала в пассажирском поезде сообщением Лоо — Ижевск. В вагоне поезда не соблюдался комфортный температурный режим, а также были допущены нарушения санитарный норм», — пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Представители ведомства добавили, что поездка, которая стала причиной недовольства, проходила в конце августа. Соответственно, в вагоне было жарко.

По закону, пассажир имеет право на компенсацию морального вреда из-за некачественных услуг. Правда, женщина не могла самостоятельно защитить свои права, и вместо нее это сделал представитель транспортной прокуратуры. Именно от его лица и поступил иск.

В результате Железнодорожный районный суд встал на сторону истца. Во-первых, «ФПК» обязали выплатить пассажирке компенсацию морального вреда. Во-вторых, перевозчика оштрафовали, пишет 63.ру.