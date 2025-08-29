В Самаре завершился первый этап кампании «Продвижение безопасности»

127

Самарская область стала первым регионом России, где стартовала эта масштабная социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП с участием пешеходов.

В ходе первого летнего этапа организаторы, эксперты и сотрудники ГИБДД работали с самыми массовыми участниками дорожного движения: пешеходами, водителями и кандидатами в водители. На автозаправках, в автошколах и на оживленных пешеходных переходах проводились разъяснительные беседы, а жителям области были подарены тысячи световозвращающих элементов.

Первый этап начался с пресс-конференции, где озвучили основные цели кампании. Участие в разговоре приняли представители Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, министерства транспорта региона, проекта социальная кампания «Продвижение безопасности» и других ведомств и учреждений области.

Уже этой осенью стартует второй этап, который будет посвящен работе с подрастающим поколением. Мероприятия пройдут в детских садах, школах, колледжах и вузах. Безопасность на дорогах — это общее дело!