В Самаре защитили собор, построенный в середине XIX века

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Из проекта приказа УГООКН следует, что речь идет о памятнике истории и культуры народов РФ - "Спасо-Вознесенский ("Старый") собор".



Также в ведомстве перечислили особенности постройки, которые требуют особой охраны. В этом списке: кирпичное здание храма, колокольня, круглый световой барабан с куполом и луковичной главкой с крестом над ним.



Сохранять в неизменном виде требуется и аммосовское (духовое) отопление 1893 года под оконными проемами, архитектурное решение здания в стиле классицизм, пишет Сова.

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