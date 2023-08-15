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В Самаре заместитель руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан

15 августа 2023 12:54
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В Самаре заместитель руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан

17 августа 2023 года заместитель руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан, по адресу: г. Самара ул. Физкультурная, 102 «а».  Прием граждан будет касаться компетенции следственных отделов по Кировскому и Промышленному районов города Самары.

Начало приема в 10:00 по местному времени.

Записаться на прием, а также получить дополнительную информацию о проведении приема можно уточнить по телефонам:  8 (846) 300-7-185, 8 (846) 300-7-186, 8 (846) 300-7-188.

Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (статья 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (статья 13 указанного выше Федерального закона).

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