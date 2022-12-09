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В Самаре заместитель директора Росгвардии принял участие в открытии мемориальной доски в память о сотруднике ОМОН

9 декабря 2022 09:48
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В Самаре заместитель директора Росгвардии принял участие в открытии мемориальной доски в память о сотруднике ОМОН

В Самаре заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Кузьменков и председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн приняли участие в открытии мемориальной доски офицеру Росгвардии  подполковнику полиции Денису Лазутину, погибшего в ходе специальной военной операции и посмертно награжденного орденом Мужества.

Торжественное мероприятие состоялось накануне Дня героев Отечества в муниципальной школе №124 города Самары. Мемориальная доска с портретом офицера Росгвардии подполковника полиции Дениса Лазутина размещена в холле учебного заведения, где офицер спецназа Росгвардии окончил 9 классов.
- Неоднократно выезжая в служебные командировки в неспокойные регионы Денис Александрович плечом к плечу со своими товарищами неизменно четко и грамотно выполнял задачи по разоружению незаконных вооруженных формирований и восстановлению конституционного порядка. За образцовое выполнение служебного долга подполковник полиции Лазутин был награжден государственной наградой - медалью «За отличие в охране общественного порядка». К великому сожалению, командировка в зону специальной военной операции стала для него последней. Низкий поклон его близким и родным. Это был замечательный человек, - подчеркнул заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Кузьменков.

- Сегодня мы говорим о человеке, который ценой собственной жизни спас своих товарищей. Денис Лазутин - герой, совершивший подвиг в наши дни. И я очень хочу, чтобы память об этом замечательном человеке жила вечно. И в первую очередь сохранялась здесь - в стенах школы, которая выпустила его в большую жизнь, - отметил в своем выступлении депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Накануне мероприятия в одном из классов 124-ой школы открыта парта Героя. За ней получают знания только лучшие ученики. На парте размещен QR-код, с помощью которого можно перейти на страницу официального портала Росгвардии, повествующую о подвиге подполковника полиции Дениса Лазутина.

 

Теги: Росгвардия

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