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В Самаре закрылись катки на площади Славы и в парках

22 марта 2021 10:46
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В Самаре закрылись катки на площади Славы и в парках

В воскресенье, 21 марта закрыли каток на площади Славы перед зданием областного правительства. Работа ледовой площадки возобновится следующей зимой, пообещали самарские власти.

Также на прошлой неделе были закрыты катки в городских парках. Их обслуживание прекращено с 15 марта. Напомним, ледовые площадки работали этой зимой в парках им. Гагарина, 50 лет Октября (Металлург), Дружбы, Победы.

Кроме того, неделей ранее закрылся платный каток в торговом комплексе "Мега", пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com

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