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В Самаре заказывают новогодние подарки чаще женщины, ждут сюрприза — мужчины

15 декабря 2022 09:34
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в Самаре заказывают новогодние подарки чаще женщины, ждут сюрприза — мужчины

Тех, кто заказывает подарок на Новый год, сюрприз, скорее всего, не обрадует. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные самарцы, состоящие в браке или в отношениях.

В Новый год почти каждый второй самарец (47%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половинки. 30% оценят подарок, который предварительно заказали сами.

Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет (85% среди мужчин и 75% среди женщин). Те, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему (41% среди мужчин и 60% среди женщин).

Ждать от своей второй половинки сюрприза в этот Новый год будут 36% горожан, намекать или прямо говорить о своих пожеланиях — каждый пятый (20%). О том, что в их паре не принято ничего дарить друг другу в новогоднюю ночь, рассказали 22% опрошенных — это чуть больше, чем год назад. Тех, кто заказывает подарки, больше среди женщин (28% против 13% среди мужчин), тогда как сюрприза чаще ждут представители сильного пола (42% против 30% среди женщин).

Время проведения: 9—13 декабря 2022 года

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