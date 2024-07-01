В Самаре за прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры

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Не решаются просить прибавки операторы кол-центров, учителя и юристы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители распространенных профессиональных групп из города.

Большинство самарцев считает себя достойным повышения заработной платы, кто-то уже недавно попросил прибавки, кто-то намеревается в ближайшее время, но есть и те, кто по разным причинам не решается обращаться к руководству по этому вопросу.



Итак, больше всего тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада, — среди маркетологов (46%), логистов (33%) и дизайнеров (32%).



Уже обратился за прибавкой каждый третий офис-менеджер, а еще 42% планируют сделать это в ближайшее время. Еще больше специалистов, которые рассказали, что скоро пойдут к начальству требовать повышения зарплаты, — среди кладовщиков (55%) и секретарей (50%).



Считают себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры, 42% операторов кол-центров, 34% учителей и 33% юристов. «Бесполезно. Все равно не повысят»; «Проще новую работу найти», — комментируют сотрудники кол-центров. Заработная плата педагогов и юристов госучреждений зависит от тарифных ставок.





Время проведения: 1—26 июня 2024 года