В Самаре за неделю в общественном транспорте на антимасочников оформлено 25 административных протоколов 

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В Самаре перевозки организуются по обычному графику, и рейды по контролю за соблюдением масочного режима проводятся по-прежнему в усиленном режиме. В неделю выполняются 80 комиссионных выездных проверок.



За прошедший период совместно с полицией выявлено 25 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Составлены протоколы, которые направляются в суд для принятия решения о наказании.



1 ноября уже в ходе первого утреннего рейда на улице Галактионовской трамвай пришлось покинуть пассажиру, который забыл взять в дорогу защитную маску. Протокол был составлен в полицейской машине. В дальнейшем нарушителю придет судебная повестка.



Каждое утро персонал проходит инструктаж, получает маски и перчатки перед выездом на линию. Кроме дисциплинарного взыскания, может быть наложен штраф, как на физическое лицо, так и на предприятие, осуществляющее перевозки.

Фото: администрация Самары