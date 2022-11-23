В Самаре взяли под охрану Струковский сад

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Управление госохраны объектов культурного наследия (УГОКН) Самарской области взяло под охрану один из парков Самары. Речь о знаменитых Струкачах.

— Охранное обязательство объекта культурного наследия регионального значения «Струковский сад, где Владимир Ильич Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889–1893 годах», расположенного по адресу: Самара, Городской парк культуры и отдыха имени М. Горького, утверждено. Теперь собственник объекта культурного наследия должен постоянно поддерживать его в надлежащем эксплуатационном состоянии, — следует из опубликованного УГОКН приказа и приложения к охранному обязательству.

Судя по документам, теперь Струкачи будут защищены от наружной рекламы. Исключением являются только объявления о проведении на территории парка культурно-массовых мероприятий и информации о спонсорах этих акций, пишет 63.ру.