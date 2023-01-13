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В Самаре взяли под охрану 10 зданий

13 января 2023 10:56
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В Самаре взяли под охрану 10 зданий

В областной столице в историческом центре еще десять объектов культурного наследия взяли под охрану. Об этом свидетельствуют соответствующие документы на сайте регионального Правительства.  

Речь идет о зданиях, расположенных на улицах исторического центра. Все они представляют собой историческую ценность и является предметом охраны.

Полный перечень выглядит так: 

  • «Дом П.Г.Новокрещенова», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 6 / ул. Водников, д. 89,
  • «Дом Долгашева», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 152,
  • «Дом, в котором жил судебный следователь Я.Л.Тейтель, у которого часто бывал В. И. Ленин», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 117,
  • «Жилой дом на городской усадьбе Осокиной В . А., Баннова Ф . Ф.», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 51, литера Б,
  • «Дом С. М. Решетникова», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 68, литера А,
  • «Дом специалистов», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 38,
  • «Дом мещанина Жукова И. Ф.», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Водников, д. 34, литера А,
  • Жилой дом Самарцева Е. П.», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Водников, д. 36, литера А,
  • «Дом торгово-промышленного товарищества Н. Е.Башкирова», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Водников, д. 22 / ул. Крупской, д. 4, литера А,
  • «Дом Первовского», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 46.

Теперь отделу государственной охраны объектов культурного наследия в течение 7 дней со дня опубликования приказов необходимо внести все изменения в соответствующие документы, пишет ГТРК Самара.

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