В Самаре выявлено более 10 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути

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Сотрудники Куйбышевской магистрали совместно с представителями Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте провели профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений правил перехода через железнодорожные пути. Рейд проходил в районе остановочной платформы Стахановская – участок с интенсивным движением поездов в черте города Самара.

В ходе мероприятия было пресечено более 10 правонарушений, связанных с хождением по железнодорожным путям в неположенных для этого местах. С потенциальными нарушителями провели разъяснительные беседы, вручили памятки о правилах безопасного поведения на железной дороге.

В 2021 году количество случаев травмирования граждан снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года на Куйбышевской железной дороге произошло шесть несчастных случаев в результате пренебрежения правилами безопасности: 1 января 2021 года на перегоне Пенза-1 – Пенза-4, 8 января 2021 года на перегоне Бугуруслан – Похвистнево, 11 января 2021 года на перегоне Светлое Озеро – Заинск, 12 января 2021 года на перегоне Самара – Толевое, 14 января 2021 года на станции Георгиевка и 25 января 2021 года на перегоне Шакша - Черниковка.

Куйбышевская магистраль призывает граждан к бдительности и неукоснительному соблюдению правил безопасного поведения, переходить железную дорогу только в специально оборудованных для этого местах и смотреть по сторонам, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД