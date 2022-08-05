В Самаре выявили пять опасных для купания пляжей

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Третий месяц лета радует жителей 63 региона жаркой погодой. Да и вода в Волге уже прогрелась до 21,2 °C, сообщают в Росгидромете. Чтобы охладиться, отдыхающие отправляются на реки и озера. По данным Роспотребнадзора, купаться разрешено не везде. Узнали, какие пляжи не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Речь идет о нескольких местах. В Самаре это:

I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской),

пляж - спуск ул. Советской Армии,

пляж - Загородный парк,

пляж – IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага),

пляж – II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»).

За период с 28.07.2022 г. по 04.08.2022 г. там выявлены несоответствующие пробы воды водоемов. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.

По данным на четверг, 4 августа, санитарные медики обследовали 32 официальных места для купания в Самарской области.

На всех пляжах, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, организован лабораторный контроль за состоянием воды, пишет ГТРК Самара.