В Самаре вывели из-под охраны здание энергетического колледжа

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Еще одно здание в Самаре исключили из списка объектов культурного наследия. Речь идет об Энергетическом техникуме, который располагается в историческом центре города на улице Самарской,205а. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте регионального Правительства в понедельник, 23 января.

Напомним, что Энергетический техникум находился под охраной с 10 мая 2022 года. По федеральному закону демонтаж и уничтожение такого объекта запрещен. Что теперь будет с зданием на данный момент неизвестно, пишет ГТРК Самара.

Фото: yandex.ru/maps