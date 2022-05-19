В Самаре вырос спрос на услуги специалистов по уходу за домашними животными

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Россияне стали чаще делегировать заботу о питомцах профессиональным помощникам как на повседневной основе, так и во время длительных отъездов и командировок. Учитывая увеличение числа владельцев домашних питомцев, эксперты сравнили, какие услуги оказались наиболее популярны среди хозяев кошек и собак. В целом по России по данным Авито Услуг россияне стали активнее обращаться за помощью зоонянь (+66%), специалистов по грумингу (+48%), передержке (+58%) и дрессировке (+34%)

Спрос на услуги по уходу за питомцами в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Самаре вырос на 53%. Предложений от квалифицированных специалистов по стране только в апреле этого года по сравнению с мартом стало больше на 10%. Средняя стоимость за одну услугу в России не менялась с прошлого года и составила 350 рублей.

«По нашим данным, люди стали чаще искать помощников по уходу за питомцами в онлайне. Во многом это связано с тем, что за последние годы в российских семьях увеличилось число домашних животных. Также услуги по уходу за ними стали более доступными благодаря онлайн-платформам и возможности быстрого поиска подходящих специалистов, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков. — На Авито Услугах мастера по уходу за животными также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак “Документы проверены”. Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста».

Чаще всего в российских семьях заводят кошек и собак. Интересно, что динамика роста спроса на услуги по уходу за питомцами по всей стране неодинакова: на услуги для котов спрос вырос на 29%, для собак — на 21%. Также разнятся и цены на эти услуги.

Кошки

Хозяева котов обращаются, в основном, к грумерам (в апреле 2022 по сравнению с 2021 годом в Самаре спрос вырос на 40%) и ветеринарам (+10%).

Средняя цена за услугу грумера по России составила 700 рублей, а вот обследование у ветеринара обошлось в 500 рублей.

Многие хозяева на время отъезда предпочитают оставлять своего питомца в привычной домашней обстановке — поэтому владельцы активнее обращаются к зооняням. Это актуально и для тех, кто проводит на работе полный день. Такая услуга позволяет многим россиянам не оставлять питомцев без присмотра. Средняя цена по России за сутки такого присмотра начинается от 300 рублей. Няня может прислать фотографии и видео питомца, а также показать его в режиме реального времени по видеозвонку.

Собаки

Хозяева собак стали активнее обращаться к профессиональным специалистам по дрессировке своих питомцев. За год по стране спрос на кинологов вырос на 37%. А профессиональных дрессировщиков в Самаре искали на 7% чаще.

Также в Самаре на 51% вырос спрос на услуги выгульщиков — многие жители крупных городов не всегда успевают выходить на прогулки и предпочитают делегировать эту заботу специалистам. Профессиональные помощники на Авито предлагают свои услуги, в среднем по стране, от 200 рублей за час.

Любители собак также стали чаще пользоваться услугами по передержке: спрос в Самаре вырос на 42%. Средняя цена по стране начинается от 280 рублей в сутки.