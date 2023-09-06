В Самаре выпускники вузов оценили трудности поиска работы в среднем на 6,8 балла

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие молодые специалисты 2021—2023 гг. выпуска из Самары.

В Самаре выпускники вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,8 балла.



Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы — отсутствие опыта (67%). 14% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 6% выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 2% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей. Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.



Время проведения: 10—30 августа 2023 года