Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области

14 октября 2025 11:22
128
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с командой АНО «Институт развития территорий и исторической среды Самарской области» (ИРТИС).
«Такие встречи для меня всегда очень ценны. Только такой большой профессиональной командой и при бережном отношении к родной земле мы можем создать по-настоящему красивый, современный, комфортный для жизни регион», – отметил руководитель области.

В ней также приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Анастасия Сорокина и министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
Глава региона пообщался с руководством и коллективом Института развития территорий и исторической среды Самарской области, обсудил с ними текущие проекты и видение развития региона, планы работы института, вопросы урбанистики, градостроительного развития площадок, механизмы реновации, развитие дорожно-транспортной сети. А также на встрече подвели итоги работы Института.

«Я много про вас знаю, мне много о вас докладывала заместитель председателя правительства Самарской области Анастасия Сорокина, показывала ваши проекты, идеи. Впереди у нас с вами очень большая, хорошая работа. Главное не останавливаться. Вектор работы с точки зрения развития региона подсказали наши жители. И главный критерий оценки работы – осязаемые изменения качества жизни», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, ИРТИС учрежден при Министерстве градостроительной политики Самарской области на базе АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» и создан по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, при поддержке правительства Самарской области.

ИРТИС является междисциплинарным центром, работа которого нацелена на формирование новой культуры проектной деятельности
и открытой коммуникации между агентами территорий.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
400
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
378
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
287
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1138
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
654
Весь список