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В Самаре введут особый противопожарный режим с 15 апреля

28 марта 2022 10:45
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В Самаре введут особый противопожарный режим с 15 апреля

Для жителей Самары подготовили порцию новых запретов. Это обусловлено введением особого режима в городе. 

— Установить особый противопожарный режим на территории Самары в период с 15 апреля по 31 октября 2022 года. В период его действия жителям необходимо соблюдать несколько ограничений, — указано в документе.

В частности, власти запретили:

  • разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест (исключение — использование открытого огня и разведения костров на согласованных мероприятиях при соблюдении требований пожарной безопасности);
  • сжигание мусора, травы, листвы, материалов, изделий на территории города, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках;
  • запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

— При установлении IV–V классов пожарной опасности в зависимости от условий погоды будут вводить ограничение на въезд в леса транспортных средств, запрет на пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня как в лесах, так и на прилегающих участках. Исключения будут действовать для тех, кто выполняет работы по госконтрактам, обслуживает линейные объекты и обеспечивает пожарную и санитарную безопасности, проводит мониторинг пожарной опасности, а также перевозит граждан в оздоровительные и спортивные учреждения, расположенные на территории лесов, — пояснили в мэрии.

Районным администрациям и профильным департаментам поручили подготовиться к началу пожароопасного сезона. В частности, организовать работы по уборке сухой травы и тростника, в том числе в поймах рек, устройство и обновление противопожарных минерализованных полос на границе городских лесов, проверки дачных массивов и патрулирование лесов, спланировать мероприятия по эвакуации людей из зон, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. МП «Парки Самары» рекомендовали исключить въезд на территорию парков машин, не задействованных для уборки мусора и обслуживания территории, пишет 63.ру.

Управление гражданской защиты Самары должно будет развернуть дополнительный пожарно-спасательный пост в районе поселка Рубежный Куйбышевского района. Это нужно для обеспечения пожарной безопасности детских оздоровительно-образовательных центров «Заря», «Арго» и «Юность».

Руководителям организаций, которые находятся рядом с лесами, рекомендовали очистить территорию от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров либо отделить зеленую зону противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. Также нужно сделать запасы воды, организовать работы систем оповещения и патрулирования территорий.

Противопожарный режим вводят в Самаре и регионе ежегодно. Но не всегда это помогает избежать происшествий. В 2021-м в регионе держалась аномальная жара. Произошло довольно много природных пожаров. В Тольятти несколько раз горел лес. В Борском районе природный пожар уничтожил дома.

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