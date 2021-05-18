В Самаре встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

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В Самаре на железнодорожном вокзале 19 мая встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» Эшелон встретят представители командования 2-й общевойсковой армии, правительства региона и администрации города, юнармейцы, жители и гости города.

Все желающие смогут знакомиться с экспозицией тематических вагонов и посетить лекционные и концертные программы. Специальный состав будет открыт для посещения в течение 4 часов с 11:00 до 15:00 местного времени.

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны: «Дорога памяти» (по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти»), в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах ВОВ, музейная экспозиция, история создания комплекса Главного храма ВС РФ; вагон «Современная армия» – новейшие достижения современной армии от всех видов (родов) войск, интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления; вагон «Молодежь – авангард поколений» - экспозиция, показывающая место и роль молодежи в повседневной жизни ВС РФ, также в нем размещен кинозал, комплекс интерактивных тренажеров и викторин; вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен подвигам военных медиков в борьбе с COVID-19.

На трех платформах будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил РФ (танк Т-90, гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», Тайфун-К и другие).

Для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.