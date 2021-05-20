В Самаре встретили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

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Вчера, 19 мая, на железнодорожный вокзал г. Самары прибыл тематический поезд масштабной агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с решением Президента Владимира Путина. В торжественной встрече эшелона приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин, почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов, представители Правительства региона, юнармейцы, кадеты и жители города.

Порядка 12 тысяч жителей и гостей Самары приняли участие в акции. В составе передвижной выставки 17 тематических вагонов. Среди них, например, вагон «Дорога памяти» созданный по аналогии с одноименным музейным комплексом, в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. На открытых платформах были представлены современные образцы военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Примечательно, что в тематическом эшелоне представлены интерактивные экспозиции и выставки. «Мы очень рады, что пропагандистский поезд «Мы армия страны. Мы армия народа» прибыл в Город трудовой доблести, в Самару. С великим интересом к поезду относятся молодые люди, потому что у него есть особенность. Выставки, которые представлены в передвижных вагонах интерактивные, – говорит заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией полковник Павел Олексюк. – Учитывая запросы современной молодежи, это интереснее получить через QR-код реальное отображение того, что они видят в статике. Я рад, что традиция агитационно-пропагандистских акций сохраняется из года в год, потому что правду о войне, о роли нашей страны в решении таких сложных вопросов поддержания мира в порядке необходимо сохранять и оберегать, учитывая, что сейчас творится в мире по вопросам фальсификации военной истории».

Также в ходе акции состоялась церемония вступления учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейцы произнесли клятву, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступили командующий 2-й армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов.

Напомним, старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока, сделав остановки в 51 городе. На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции https://echelon2021.mil.ru/, где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город. Следующей остановкой поезда после Самары будет столица республики Башкортостан город Уфа.