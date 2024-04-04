В Самаре впервые прошла студенческая научно-практическая конференция, посвящённая вопросам благополучия семьи

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Сегодня, 4 апреля 2024 года, в Самаре прошла первая окружная научно-практическая конференция «Социальная сфера: индикаторы социального благополучия» для обучающихся в профессиональных образовательных организациях г.о. Самара.

Конференция прошла под эгидой Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Именно вопросам благополучия семьи так или иначе были посвящены все выступления.

Организаторами мероприятия являются самарское управление министерства образования и науки Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Социально-гуманитарный институт Самарского университета на протяжении 6 лет сотрудничает с самарскими техникумами и колледжами в области научно-исследовательской и проектной деятельности.

Площадкой конференции выступил Самарский металлургический колледж, который на протяжении многих лет готовит специалистов в области Социальной сферы и является ведущим партнером Самарского университета.

Цель мероприятия – выявление и привлечение талантливых и высокомотивированных абитуриентов, интересующихся проектной, научно-исследовательской, изобретательской, творческой деятельностью, стремящихся к освоению ключевых компетенций, позволяющих успешно развиваться в условиях высокотехнологичной экономики.

Возможности для счастливой жизни должны быть созданы абсолютно везде, нет ничего более важного, чем благополучие семей, детей. Задача государства создать все условия для их развития.

«Семья является одной из самых главных ценностей нашего общества. То, как она благополучна, насколько в комфортных условиях находится, удобно ли спокойно, — всё это играет огромную роль. И тема конференции касается именно социальной сферы», — подчеркнула руководитель самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева.

На конференции в рамках 6 тематических секций выступили с докладами 150 студентов из 17 профессиональных образовательных организаций г.о. Самара. Их работы оценивало смешанное жюри из преподавателей колледжей Самары и социально-гуманитарного института Самарского университета.

В своих докладах участники рассмотрели вопросы психологии семьи, семейных ценностей у современной молодежи; отношение к семье у взрослых и детей; представление о счастье у взрослых и детей, а также образ семьи в современных медиапроектах. Студенты рассказали о своих исследованиях в области воспитательной деятельности; о формировании профессиональной готовности будущего педагога к работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; о современных проблемах психологии и педагогики детства и конечно же о формировании здорового образа жизни среди всех слоев населения.

«Я выступаю с темой «Музыкотерапия, как психо-профилактика стрессовых состояний в пожилом возрасте». Музыкатерапия — это средство адаптации людей пожилого возраста в само общество. Это профилактика их стрессовых состояний, когда плохо — депрессия, например, — музыка может помочь», – рассказала участница конференции Яна Назарова.

Участники конференции затронули и сложные темы, в том числе буллинга, профилактики различных форм девиантного поведения молодого поколения, противоречия ценностных установок «родителей» и «детей», развития технологий социального, педагогического психологического сопровождения семьи и детей.

«Моя тема — это инновационные технологии в работе с семьей в Российской Федерации. Я ее выбрала потому что мне интересна работа в социальной сфере. И вообще инновационные технологии — это интересно: развитие идет, новое интересно изучать. Интересно помогать другим людям, узнавать какие ситуации в жизни бывают, — поделилась участница конференции Виктория Синицина.

Студенты самарских техникумов и колледжей активно вовлечены в волонтерскую деятельность. Одна из секций сегодняшней конференции посвящена результатам актуальных проектов социальной активности студентов, лидерства, волонтерской деятельности.

По итогам конференции участники получили сертификаты, а победители и призеры – дипломы. По Правилам приема на обучение в Самарский университет по образовательным программам высшего образования, победителям и призерам конференции могут быть начислены дополнительные баллы при поступлении.

«Между собой мы называем эту конференцию конференцией хороших людей, потому что в социальной сфере могут работать только люди с открытой душой, с чистым сердцем. Это дает студентам возможность проявить себя, получить дополнительные баллы, а для нашего партнера – Самарского университета – выбрать именно тех людей, которые дальше продолжат обучение в его стенах», — отметил директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев.

Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА