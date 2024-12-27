В Самаре ведется сбор гуманитарной помощи Краснодарскому краю

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Жители Самары принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи волонтерам, занятым на ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. С 25 декабря министерство природы Самарской области совместно с администрацией города Самара организовали сбор помощи на территории «Трамвайно-троллейбусного управления» (ул., Коммунистическая,8).



«Отличительная особенность россиян в том, что мы умеем объединяться в трудные моменты, невзирая на возраст, социальные статусы и т.д. Сегодня в нашем единстве и неравнодушии нуждаются волонтеры, помогающие в очистке берегов Керченского пролива, среди них есть и самарцы. В официальном пункте сбора гумпомощи собирают только те вещи, которые реально нужны ребятам для их работы, денежные средства не принимаются. Завтра совместно с Правительством региона отправим гуманитарный груз им в помощь», – рассказал глава города Самары Иван Носков и поблагодарил Трамвайно-троллейбусное управление Самары за выделение помещения под формирование гуманитарного груза.



В сборе гуманитарного груза принимают участие как жители, так и коммерческие и общественные организации, муниципальные учреждения Самары. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать до 16:00 28 декабря. Все желающие могут приносить:

1. Костюмы химической защиты типа «Каспер» или «Тайвек»

размер XL-3XL;

2. Респираторы со сменным фильтром;

3. Дождевики L-3XL;

4. Мешки для строительного и бытового мусора полиэтиленовые 120 литров ПВД от 60 мкм;

5. Промышленные моющие средства для удаления нефтепродуктов;

6. Обезжиривающие ПАВ (шампуни) для животных;

7. Боны заграждения (плавучие боны, сорбирующие боны, огнеупорны боны, подпорные стенки нефтеограждающие);

8. Быстро разворачиваемые емкости каркасного типа для временного хранения нефтепродуктов;

9. Сорбенты для сбора нефтепродуктов;

10. Палатки для обогрева М-30

11. Газовые пушки для обогрева - 8 шт.;

12. Лавки, столы, из расчета на 300 чел.;

13. Посуда одноразовая (тарелки глубокие, чашки, ложки.);

14. Питьевая вода бутилированная 0.5 л.;

15. Световые башни до 5 метров - 4 шт.;

16. Маслобензостойкие кислотощелочестойкие перчатки утепленные и неутепленные.

Фото: Администрация Самары