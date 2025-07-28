В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»

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В воскресенье, 3 августа, в 12.00 в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона» (0+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.

Юные гости познакомятся с циферблатом и понятием времени, узнают, какие бывают часы и чем они отличаются, изучат аналоговые часы и научатся ими пользоваться. Во время встречи дети разукрасят рисованные циферблаты. Затем они смогут поиграть в игру со скакалкой – ребятам будет нужно следить за счетом ведущего и много двигаться. Игра поможет усовершенствовать чувство ритма, а также развить координационные способности и точность движений.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.