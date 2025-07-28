В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»

В воскресенье, 3 августа, в 12.00 в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона» (0+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.
Юные гости познакомятся с циферблатом и понятием времени, узнают, какие бывают часы и чем они отличаются, изучат аналоговые часы и научатся ими пользоваться. Во время встречи дети разукрасят рисованные циферблаты. Затем они смогут поиграть в игру со скакалкой – ребятам будет нужно следить за счетом ведущего и много двигаться. Игра поможет усовершенствовать чувство ритма, а также развить координационные способности и точность движений.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
Также 3 августа (воскресенье) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Жестокий романс: психология и кино» (18+) практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой.
В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей – бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.
Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма «Жестокий романс» (1984, 12+). Кто был самой лучшей пассией для главной героини с точки зрения социальной психологии? Была ли у Ларисы Огудаловой любовная зависимость от Сергея Паратова? Мог ли быть другой финал у этой истории?
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO41zG