В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков

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В среду, 30 августа, в Самаре состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Наследие и Наставничество», посвященной медицинским работникам. Памятник установлен в парке Мира, недалеко от клиник СамГМУ. Инициатива по установке скульптурной композиции принадлежит губернатору Дмитрию Азарову, ее поддержали медики, общественные организации региона, ветераны отрасли, жители.

В церемонии открытия памятника приняли участие глава региона, председатель Самарской Губернской Думы, почетный ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников, представители медицинского сообщества Самарской области, общественники, заслуженные работники здравоохранения, студенты-медики, меценаты.

Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул важность этой инициативы. «Медицинские работники посвящают свою жизнь благородному делу — сохранению здоровья и жизни пациентов. Они постоянно сталкиваются с новыми вызовами и являются значимой частью современного общества, - отметил глава ведомства. - В настоящее время медицинские работники Самарской области вместе с коллегами из разных регионов нашей необъятной страны участвуют в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», улучшают инфраструктуру медицинской службы, повышают доступность и качество медицинской помощи».

Как отметил Михаил Мурашко, в Самарской области ежегодно выпускается более 3,6 тысяч студентов, которые прошли обучение по медицинским специальностям, 95% медицинских учреждений, подведомственных минздраву региона, реализуют систему наставничества.

Скульптурная композиция включает в себя 5 фигур медицинских работников разных поколений, символичных и наиболее знаковых собирательных образов, объединённых идеей проведения консилиума: земский врач, военный врач времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, врач времен пандемии COVID-19, медицинская сестра - сестра милосердия, студент-медик. Композиция отражает тему наставничества в медицине. На фронтальной стороне постамента находится раскрытая книга со словами о медицинской профессии и призвании.

Губернатор Дмитрий Азаров на торжественной церемонии открытия скульптуры подчеркнул, что памятник символизирует связь поколений, увековечивает подвиг медиков Великой Отечественной войны, которые спасали жизни на полях сражений, и подвиг современников – кто спасал земляков от COVID-19, сегодня стоит на защите их здоровья в борьбе с другими заболеваниями, а также участвует в СВО.

«Наследие и наставничество – это святые понятия для здравоохранения. Этот памятник посвящен ангелам-хранителям в белых халатах, людям, которые верны своему долгу, своей клятве, высокому служению добру и человечности. Которые приходят на помощь всегда, когда помощь эта нужна. Которые помогают сегодня нашим бойцам-защитникам и так же, как их деды и прадеды, рискуя жизнью, выходят на передовую, спасают жизни – самое дорогое, что есть у каждого человека, самое дорогое для нашей великой России».

Скульптурная композиция подготовлена и установлена за счет внебюджетных средств. «Это средства, которые собрали сами медики, благотворители, благодарные граждане нашей Самарской области в знак своей признательности врачам, медсестрам, медработникам в целом, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы вновь противостоим агрессии против нашей страны, и вновь на передовой медики. Это безусловно знак высокой благодарности и признательности, благодарности нашего народа нашим врачам».

Глава региона напомнил, что Президент страны Владимир Путин определил сбережение народа в качестве главной задачи для всех органов государственной власти и основополагающей идеи развития нашего общества.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников также поблагодарил всех, кто участвовал в создании и оформлении памятника. Спикер губдумы подчеркнул его художественные достоинства: «Памятник выглядит красиво и символично - столько лет охвачено в этой композиции. Во-первых, здесь охвачено время, во-вторых, есть динамика».

Проект и модель скульптурной композиции подготовлены скульптором Карэном Саркисовым. По его словам, сегодняшний день как для автора для него особенный. «Большая пятифигурная композиция, наверное, вторая в Самаре после памятника Чапаеву по количеству персонажей», - сказал он. Глава региона отметил труд Карэна Саркисова, для которого это не первая работа, сделанная для Самары. Скульптор также является автором памятников князю Засекину, Петру Алабину, Дмитрию Козлову. «Стараюсь на самом высоком уровне выполнить работы», - отметил Карэн Саркисов.

Памятник установлен в парке Мира, рядом с клиниками Самарского государственного медицинского университета. Почетный гражданин Самарской области, Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нина Косарева отметила, что памятник установлен в знаковом месте и будет украшать город. «Здесь мы можем поздравлять наших выпускников, встречаться с ветеранами. Я рада, что мы все с вами сумели сделать такое великое дело», - сказал она.

Минутой молчания участники церемонии почтили память о медиках, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны и на передовой специальной военной операции, и в мирное время, принимая на себя удар неизвестных болезней - незримых угроз, вставая на защиту здоровья людей.

«История Российского государства свидетельствует, что медики всегда любили Родину, служили Родине и трудились во благо Родины. Ярким подтверждением этого является последняя эпидемия COVID-19 и участие медиков в горячих точках, в том числе и в специальной военной операции сегодня, - отметил почетный профессор Самарского государственного медицинского университета Рудольф Галкин. – Я от имени ветеранов медицинских работников Самарской области признателен губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за то, что он понял необходимость и целесообразность открытия памятника медицинским работникам Самарской области».

После открытия памятника Дмитрий Азаров пообщался с ветеранами самарского здравоохранения и будущими врачами, студентами-медиками, пожелав им успешного нового учебного года.

Фото: Юлия Рубцова