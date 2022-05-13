В Самаре в музее имени Алабина состоится презентация проекта «Музей 360°»

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В рамках проекта «Музей 360°» впервые в Самаре был создан виртуальный тур по постоянной экспозиции историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Для этого было сделано 37 круговых панорам, экспонаты были отсняты на фото и видео, в том числе, с использованием технологий макросъемки. Виртуальная экскурсия сопровождается информационными справками и видеороликами об отдельных частях экспозиции и особо ценных и интересных экспонатах. Цифровая экспозиция будет размещена для просмотра на сайте историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина alabin.ru.