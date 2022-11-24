В Самаре в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотовыставки «Касается каждого»

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25 ноября в 12:00 в ТЦ «Гудок» (Красноармейская, 131) в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотовыставки «Касается каждого». Ее автор Анна Школа. Также в экспозиции принял участие военкор Адрей Дудуш.

Выставка организована Самарским региональным отделением «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Анна Школа учится в Донецкой академии Управления и Государственной службы на факультете юриспруденции и социальных технологий. Пробовала себя в молодежной журналистике, она одна из первых участников и корреспондентов проекта Инфошкола (Молодая Республика), в прошлом – сотрудник организации Народная Дружина.

В настоящее время Анна занимается фотографией, активно рассказывает правду о происходящем на Донбассе в социальных сетях. В период проведения референдума о присоединении ДНР к России работала пресс-секретарем ЦИК ДНР.

Фотовыставка «Касается каждого» - это эксклюзивный материал, авторский взгляд о происходящем на Донбассе.

В Историческом парке «Россия – моя история» фотовыставка будет работать две недели.

Приглашаются все желающие.

Вход свободный.

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