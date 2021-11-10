В Самаре в День сотрудника органов внутренних дел возложили цветы к вечному огню Мемориального комплекса памяти погибших сотрудников

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Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, представители органов законодательной и судебной власти, руководители силовых ведомств, ветераны МВД, представители Общественного совета при региональном главке МВД и жители Самары возложили цветы к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.