В Самаре в честь Дня города устроят шоу дронов

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Необычное представление ожидает самарцев уже в эту субботу, 4 сентября. Взглянув на ночное небо, можно будет увидеть шоу дронов.

«4 сентября с 20:00 до 23:00 посмотрите в небо над смотровой площадкой парка Гагарина. Там вы сможете увидеть яркие огни, которые, переливаясь светом, будут выстраиваться в различные фигуры и образы», — сообщают организаторы шоу.

Известно, что это зрелище будет доступно на расстоянии более 5 километров. Мероприятие включает в себя 3 полета по 10 минут каждый. Жителей Самары обещают удивить узнаваемой символикой города, к наступающему дню рождения которого шоу и приурочено.

Напомним, совсем недавно самарцы выкладывали в соцсети репетиции шоу. Частичку необычного представления они могли наблюдать со своих окон, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/life_samara