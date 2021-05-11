В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок

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18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. В рамках этого праздника в России ежегодно проводится федеральная акция «Ночь музеев».

15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время. Музеи, арт-пространства, галереи, библиотеки, театры, концертные организации и образовательные центры и другие площадки готовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.

Всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим и не пренебрегать минимальной социальной дистанцией (1,5 метра). Также после прохождения каждого потока посетителей будет проводиться санитарная обработка помещения и поверхностей. Для минимизации контактов мероприятия в рамках акции пройдут не только в помещениях, но и на открытых пространствах – будут задействованы приусадебные комплексы и площади перед музеями, улица Куйбышева, Струковский сад.

«Более 45 площадок в Самаре примут участие в акции «Ночь музеев». Стоит отметить, что в этот день будут работать и не только музеи, но и арт-пространства, галереи, общественные локации, образовательные центры, библиотеки, театры и концертные организации. Программа разноплановая, на стыке различных дисциплин и интересов, где каждый найдет то, что интересно именно ему», - рассказала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова.

С 13.00 до 17.00 проводится детская программа «Ночи музеев». В ней участвуют площадки, которые подготовили тематические мероприятия. Это Детская картинная галерея, литературный музей, Музей Эльдара Рязанова, музей Алабина, Исторический парк «Россия – моя история» и другие учреждения. С 17.00 до 23.00-24.00 пройдет основная программа акции «Ночь музеев-2021». Площадки, участвующие во Всероссийской акции, не обошли стороной две важные даты, которые отмечают в этом году - 60-летие первого полета человека в космос и 170-летие Самарской губернии. Завершат работу учреждения.

Впервые в этом году будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии, работать музейный автобус и информационный центр.

«Акция «Ночь музеев» поднимает важную тему - соучастия горожан. К примеру, все желающие смогут принять участие в проектировании самарского филиала Третьяковской галереи, а в музее Алабина - ознакомиться с музейными профессиями, - отметила Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - «Ночь музеев» - это возможность знакомства с учреждениями культуры с новой стороны».

Каждый посетитель «Ночи музеев» найдет свой праздник, свой музей, свою экскурсию. Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки. Интервал – 30 минут.

Центром проведения акции «Ночь музеев» станет историческая часть города. Улица Куйбышева 15 мая станет пешеходной. Здесь с 18:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программы: концерт джазовой музыки, музыкальная программа «Барабаны мира» у Дома промышленности; танцевальная вечеринка от DJ GreenBox в Струковском саду. Уже не в первый раз около гостиницы «Бристоль Жигули» пройдет полюбившийся горожанам концерт «Басы на балконе». По преданию именно на этом балконе гостиницы более 100 лет назад выступал Федор Шаляпин перед толпой поклонников. В этом году в концертной программе примут участие солисты двух московских театров и самарского театра оперы и балета.

Будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру город. Ведущие экскурсоводы расскажут об интересных страницах из истории нашего города. О возможности предварительной записи будет объявлено дополнительно.

На площадках акции, а также в музейном автобусе жителям города будут помогать подготовленные волонтеры культуры для работы. На пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева, на так называемой «нулевой версте», начнет работу информационный центр акции, где волонтеры смогут рассказать о проекте. Время работы пункта 13 и 14 мая с 15.00 до 21.00 и 15 мая с 15:00 до 23:00.

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